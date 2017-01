Iva e Lucas mostrarão para o público seus trabalhos autoriais e expressões sensoriais

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 11 de janeiro, 2017 - 16h48 - Entretenimento

O Centro Cultural Sesc Boulevard, realizará no dia 12/01, às 19h, o show da cantora e compositora Iva Rothe. Em franco processo criativo e em co-realização com o Sesc e o Espaço Experimental de Dança, sob a direção coreográfica de Waldete Brito, Iva apresenta seu show “Dançará”, agora totalmente autoral e com novas parcerias. Ela será acompanhada pelo percussionista Nazaco Gomes, pelo contrabaixista Príamo Brandão, o saxofonista e tecladista Yosséf Neto e pelo guitarrista Gleidson Freitas.

Iva criou e coordena com Nazaco Gomes o projeto Pará Caribe da Fundação Cultural do Estado do Pará. Tem três CDs lançados, alguns giros nacionais por estados do Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil e uma turnê internacional pela Alemanha e Itália. Seu trabalho compõe a Cartografia Musical Brasileira do Itaú Cultural e circulou o Brasil pela Conexão Vivo.

Já no dia 13/01, o Sesc contará com o show de Lucas Estrela. O jovem músico paraense Lucas Estrela, em seu primeiro trabalho solo, apresenta as músicas do seu disco Sal ou Moscou, que retrata as paisagens que atravessaram sua vivência em Belém do Pará a partir da música instrumental. Suas matérias primas são a guitarrada e o tecnobrega, recebendo influências do músico Pio Lobato, ídolo e parceiro de trabalho. A partir da estética apresentada por Pio no disco Tecnoguitarradas (2007), Lucas imprime suas visões sensoriais, referências e linguagem própria, apontando em direção à consolidação de uma releitura da guitarrada paraense.