Exigência é do Banco Central como garantia de que o pagamento foi efetivamente feito

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informou ontem que, a partir do contracheque de setembro, a ser pago em outubro, o pagamento de servidores ativos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal será depositado somente em conta-salário. A medida também se aplica ao pagamento de benefícios de anistiados políticos.