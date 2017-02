Ato realizado na manhã desta quarta-feira, 15, iniciou na frente da Prefeitura de Belém.

15 de fevereiro, 2017

Servidores municipais realizaram um ato na manhã desta quarta-feira, 15, em frente à sede da Prefeitura de Belém. Eles pediam o reajuste salarial, do vale alimentação e melhorias no trabalho. Como não foram recebidos por nenhum representante do munícipio, se dirigiram ao Ver-o-peso.

Por conta do protesto, o trânsito nos arredores do perímetro ficou congestionado. A Avenida Portugal foi interditada e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) auxiliaram os motoristas, que deveriam desviar para o Boulevard Castilhos França e a avenida Presidente Vargas.

Em nota, a Prefeitura de Belém, informou que paga a remuneração do servidor em cumprimento aos preceitos legais, que estabelecem o salário minimo como parâmetro para a remuneração, que é composta do salário base, acrescido de escolaridade, adicional de tempo de serviço, gratificações e adicional noturno, entre outras vantagens. A Prefeitura garantiu o pagamento de um abono assegurando que nenhum servidor tenha remuneração inferior ao salário em vigor.

E por conta da redução da receita, a Prefeitura tam,bém informou que a despesa de pessoal está acima do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impossibilita, legalmente, a concessão de aumento salarial neste momento, e por conta disso vem fazendo cortes de pessoal.