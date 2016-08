Paralisação causa prejuízos aos órgãos estaduais

Em 31 de agosto, 2016 - 15h22 - Belém

Servidores da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) entrarão em greve a partir do dia 12 deste mês. A decisão foi tomada em assembleia, nesta quarta-feira (31). O sindicato da categoria vai comunicar oficialmente decisão, mas garante que está aberto a negociações. Até agora, a categoria já teve sete reuniões com o Governo do Estado e não houve acordo sobre o reajuste salarial dos trabalhadores, que demandam aumento de 9,82%.

A paralisação vai afetar serviços como a manutenção do sistema de internet gratuito do Navegapará, além de causar prejuízos aos órgãos estaduais que dependem do sistema informatizado e interligado, como a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o Instituto de Previdência do Estado (Ipasep) e as policias Civil e Militar. Os serviços não chegarão a paralisar totalmente, mas ficarão severamente prejudicados e lentos a ponto de se tornarem inviáveis.

"Vamos respeitar todos os prazos legais, mas deve ficar claro para o governo que não estamos fechando o canal de comunicação. Continuaremos negociando, mas a categoria decidiu. Não podemos continuar com essa proposta de 0%", declarou Pedro Leite, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Tecnologias da Informação do Estado do Pará (SINDPD-PA).