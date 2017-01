Manifestantes questionam qualificação de nova superintendente

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

A escolha do nome da nova superintendente do SR-01 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Nilma Lima, não agradou alguns servidores da autarquia. Na manhã de ontem, eles fecharam a sede do Instituto, em Belém, para protestar contra a nomeação da peemedebista e ex-deputada estadual, que teria assumido o cargo por indicação política de Helder Barbalho. O ministro da Integração Nacional, inclusive, foi uma das autoridades presentes na cerimônia de posse da nova superintendente, realizada na semana passada.

