O Setor Águas Negras será parado para a realização dos serviços.

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 08h39 - Belém

Os bairros de Recanto Verde, Águas Negras, Riso e a rua 7 de Setembro, no distrito de Icoaraci, em Belém, devem ficar sem égua por duas horas na manhã desta quinta-feira (19) para que a Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará) realize um trabalho de interligação na rede de água que vai abastecer um residencial no distrito. O Setor Águas Negras será parado para a realização dos serviços.