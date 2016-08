dupla Victor & Leo faz show “Irmãos”, com participação das cantoras paraenses Mayara Cavalcante e Stéffany Laura

Em 27 de agosto, 2016

Victor e Leo desembarcam em Belém hoje, para apresentar a turnê “Irmãos”, baseada no trabalho homônimo lançado em CD/DVD e que foi indicado ao “Grammy Latino”. O show, que começa às 22 horas, no Hangar, contará com a participação especial das cantoras mirins paraenses Mayara Cavalcante e Stéffany Laura, do The Voice Kids.

