PAYSANDU: Novo presidente assume o Papão em noite de gala na sede social

Por: Da Redação

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Ao ser empossado juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva, ontem à noite, na sede social da avenida Nazaré, o novo presidente do Paysandu Sport Club, engenheiro Sérgio Serra, enfatizou a intenção de trazer novas conquistas para o Clube alvi-celeste no biênio 2017/2018 a partir da união dos dirigentes, atletas, funcionários e torcedores e de uma gestão dinâmica, eficaz e eficiente. Para tanto, Serra contará com um grupo de 13 dirigentes, e em especial com os vice-presidentes de Operações, Tony Couceiro, e de Gestão, Ricardo Gluck Paul, compondo uma “trindade”, como assinalou o grande benemérito do Paysandu, Antônio Carlos Trindade de Moraes, ao discursar na solenidade. Uma inovação do Papão no evento foi a faixa de presidente, entregue a Sérgio Serra, com a qual ele passa a comparecer a cerimônias solenes do Papão.