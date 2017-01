Produção percorre 20 países para mostrar o comportamento de muitos animais

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

No sábado, 21 de janeiro, às 21 horas, o Nat Geo Wild/ORM Cabo estreia a nova série “Pelos Mares do Mundo”, uma produção original FOX Networks Group Brasil e Canal Azul, apresentada por Lawrence Wahba, ganhador do Emmy Awards 2013 com o programa do National Geographic, “América Selvagem” (Untamed America). Última fronteira a ser explorada no planeta, o mar guarda muitos mistérios e sempre aciona a imaginação humana. Relatos de antigos marinheiros, como o do polvo com braços imensos, capazes de agarrar barcos, ainda circulam entre navegadores. “Qual o verdadeiro tamanho de um polvo gigante? A que profundidade eles vivem?”, são alguns dos questionamentos respondidos ao longo da série.