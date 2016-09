Globo apresenta elenco de "Nada será como antes", que estreia no dia 27

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Autores, direção e elenco apresentaram para a imprensa, na noite de segunda-feira, 5, a série “Nada Será Como Antes”, que estreia dia 27 de setembro, na Globo. O Museu de Arte do Rio, localizado na zona portuária da cidade, foi o local escolhido para o lançamento, que contou com a exibição, em primeira mão, do primeiro episódio da trama. O diretor artístico José Luiz Villamarim destacou a contemporaneidade da série, ambientada na década de 1950, quando a televisão brasileira surgia. “As histórias acontecem nesta época, mas os dramas das personagens continuam atuais e optamos por gravá-las de uma forma em que o arco dramático seja dinâmico e surpreendente”.