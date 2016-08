“The Get Down” dá aula intensiva e romanceada sobre o hip-hop

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

Série musical do momento na Netflix, “The Get Down” ministra uma aula intensiva e romanceada sobre o surgimento do hip-hop nos Estados Unidos.

Criada pelo diretor Baz Luhrmann (o mesmo de “Romeu + Julieta” e “Moulin Rouge”), a trama reconstrói o decadente bairro nova-iorquino Bronx do final dos anos 1970 ao focar em um grupo de adolescentes que se envolvem com diversos movimentos em ebulição por ali.

Os protagonistas são fictícios, mas a série também traz à tona personagens históricos do rap.

