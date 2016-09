Segunda temporada de “Hap And Leonard”, do Sundance Channel, começa a ser produzida em 19 de setembro

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O Sundance Channel vai iniciar a produção da segunda temporada da aclamada “Hap and Leonard” no dia 19 de setembro, em Atlanta, na Geórgia. A série retorna ao Sundance Channel/ORM Cabo em 2017 com seis episódios.

