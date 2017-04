TELEVISÃO: National Geographic mostra, em 10 capítulos, lado mais “humano” do gênio

São Paulo: Agência Estado

26 de abril, 2017 - Magazine

OGeoffrey Rush ficou igualzinho a Albert Einstein na série da National Geographic que estreou no domingo, 23. “Genius” conta a história do físico alemão (1879/1955) em dez capítulos. Numa “conference call”, entrevista por telefone com jornalistas do Brasil, Argentina, Colômbia e México, Rush disse que talvez tenha sido o mais difícil papel de sua luminosa carreira. Citou Schopenhauer - “Talento é aquilo que pouca gente tem, ou alcança. Gênio é o que nem se vê, só se sabe que existe”. E Einstein era um.

Quando criança e pré-adolescente, Rush disse que queria ser astrônomo. Eram os anos da corrida espacial. “Tinha minha coleção de How and Why (Como e Por que?), sabia tudo de planetas e estrelas. Cheguei a fazer matemática avançada, física e um pouco de química pensando nessa carreira, mas aí descobri o centro de arte dramática da escola e tudo mudou”.