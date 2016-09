episódio de “Pra Onde Corre O Rio” será reexibido no Curta!/ORM Cabo

Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O segundo episódio da série “Pra Onde Corre O Rio”, de Paula Fiuza, será reexibido no dia 9, no Curta!/ORM Cabo, atendendo a pedidos de assinantes. “Pra Onde Corre o Rio – Baía de Guanabara – A Guerra Invisível” revela o ponto de vista dos pescadores sobre a poluição da Baía de Guanabara. Presidente da AHOMAR (Associação dos Homens do Mar da Baía de Guanabara), o pescador Alexandre Anderson conta que já sofreu diversos atentados e que vive sob um programa de proteção federal. Ainda assim, ele fiscaliza a Baía com os companheiros para denunciar práticas irregulares de empresas como a Petrobras. O ativista revela que muitos pescadores da região foram assassinados depois de protestos contra atividades poluentes: “Nós estamos provando que todo processo de petróleo feito na Baía de Guanabara é feito de forma clandestina. Por isso, existem ameaças, porque estamos monitorando, estamos no mar. Eles não querem a gente na água porque somos vigilantes do mar”, assegura Alexandre.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.