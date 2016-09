Explosões aconteceram em áreas controladas pelo governo e pelos curdos

Por: O Globo

Em 05 de setembro, 2016 - 08h33 - Mundo

Pelo menos 43 pessoas foram mortas nesta segunda-feira em uma série de atentados em várias cidades da Síria, essencialmente controladas pelo regime, de acordo com a mídia estatal.

O ataque mais sangrento ocorreu em uma ponte nos arredores de Tartus — reduto do regime sírio, na costa Oeste —, causando 30 mortos e 45 feridos. Primeiro, um carro-bomba explodiu. Logo depois, um homem-bomba detonou seus explosivos no meio das pessoas que tentavam socorrer os feridos da primeira explosão.

Em outros ataques, no Nordeste do país, pelo menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira em Hasake, uma cidade quase totalmente controlada por milícias curdas.

Além disso, a explosão de um carro-bomba matou quatro pessoas e feriu sete em Homs (Centro), segundo a agência oficial Sana.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os ataques foram dirigidos contra postos de controle do Exército do regime ou da polícia curdos.

Os atentados ainda não foram reivindicados por nenhum grupo, mas o Estado Islâmico (EI) já atacou várias vezes as cidades atingidas nesta segunda-feira.

Os ataques ocorrem logo após o EI perder suas últimas posições ao longo da fronteira com a Turquia, e do êxito do Exército sírio e seus aliados que conseguiram cercar os distritos rebeldes de Aleppo.

Até recentemente, Tartus não havia sido atingida pela violência da guerra na Síria, que desde 2011 causou mais de 290 mil mortos e forçou milhões de pessoas a abandonarem suas casas.

No entanto, em 23 de maio, uma série de ataques, incluindo atentados suicidas reivindicados pelo EI, deixou mais de 170 mortos em Tartus e em outro reduto do regime, Jablé.

Tartus foi, inclusive, cenário de um controverso vídeo divulgado pelo governo de Bashar al-Assad para promover o turismo na cidade costeira.