Saudades - Exibido nos anos 1990, programa até hoje é reverenciado pelos seus fãs

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Um seriado que já nasceu com ar de saudosista. Sim, era essa a sensação de assistir ao cultuado “Anos Incríveis”. Criada por Carol Black e Neal Marlens, a série americana fez muito sucesso quando foi exibido aqui no Brasil, isso nos anos 1990. Pois agora, para alegria dos fãs, o programa é lançado em DVD, com todas as suas temporadas. Aliás, as duas primeiras já estão nas lojas, isso graças à Vinyx Multimídia, que caprichou no material, com um luxuoso box Digipack. A distribuidora tem ainda a intenção de lançar um livro, em abril, sobre cada episódio e com fotos inéditas dos bastidores da produção. As informações são do Estado de S. Paulo.