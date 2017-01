Cerimônia ocorreu nesta terça-feira na sede social do clube

Na noite desta terça-feira (17), Sérgio Serra tomou posse como o novo presidente do Paysandu Sport Club. Sérgio Tadeu Ferreira Serra, 45 anos, recebeu a faixa de presidente em cerimônia realizada na sede social do clube alviceleste, em Belém. Em entrevista coletiva após a cerimônia, o presidente falou sobre as prioridades de seu mandato. “Vamos trabalhar para construir um bom ambiente de trabalho, definir uma boa relação entre comissão técnica e os atletas”, ressaltou. Sérgio Serra comandará o Paysandu no biênio 2017/2018.