Zagueiro do Real Madrid falou nesta segunda-feira, primeiro dia de preparação da Fúria para os jogos diante de Bélgica e Liechtenstein

Por: Lance!Net

Em 29 de agosto, 2016 - 15h10 - Futebol

De Gea (Manchester United), Reina (Napoli) e Adrián (West Ham). Estes são os goleiros convocados para defender a seleção espanhola no amistoso com a Bélgica e na estreia das Eliminatórias da Copa-2018, diante de Liechtenstein, dias 1 e 6, respectivamente.

Sentiu a falta de alguém entre os três? Um dos maiores nomes do futebol espanhol, o goleiro Casillas, de 35 anos, ficou de fora da primeira lista do técnico Julen Lopetegui, causando estranheza na imprensa local e até entre jogadores. Sergio Ramos, por exemplo, comentou a 'incomum' ausência.

'Sempre é uma ausência importante. É nosso primeiro capitão e é incomum estar em uma convocação e não ver Iker Casillas. Mas é respeitável a decisão do novo técnico em uma nova era com uma troca radical. Temos muita esperança em fazer as coisas bem', disse o zagueiro.

Sem Casillas e com a expectativa da estreia de Lopetegui, a Espanha começou a preparação para os próximos compromissos nesta segunda.