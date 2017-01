Sem grande dificuldade, americana faz 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4) em Pauline Parmentier pela primeira rodada do torneio

Globoesporte.com

02 de janeiro, 2017 - Esporte

De volta às grandes competições após muito sofrer com uma lesão crônica no ombro direito, Serena Williams estreou com vitória no WTA de Auckland. A vítima foi a francesa Pauline Parmentier, que acabou derrotada pela número 2 do mundo por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). A rival na próxima fase sairá do confronto entre as americanas Jamie Loeb e Madison Brengle.

O jogo começou favorável à francesa, que logo conseguiu quebrar o serviço da segunda melhor tenista do mundo. A resposta veio só no sexto game, quando Serena finalmente conseguiu impor o seu jogo, devolvendo a quebra e fazendo 3 a 3. A virada da americana veio no game seguinte, jogando toda a pressão para Pauline. Cada vez mais à vontade em quadra, Serena conseguiu nova quebra, passando a sacar para o set. E a ex-número 1 não deu chances a rival, confirmando a vitória por 6/3.

O segundo set começou com Pauline confirmando o seu serviço. Serena empatou no game seguinte e virou com a primeira quebra do período, fazendo 2 a 1. Quando tudo parecia que se encaminharia para uma vitória fácil da americana, a francesa devolveu a quebra, tratando de equilibrar a partida. No sexto game, Pauline esteve perto de conseguir a quebra, mas Serena se recuperou confirmando o serviço depois de salvar três break-points. O game motivou a número 2 do mundo, que tratou de definir a partida com um 6/4 inapelável.