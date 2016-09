São 307 vitórias em partidas de Grand Slam

Por: Lance!Net

Em 03 de setembro, 2016 - 17h15 - Tênis

Número 1 do mundo e em busca de seu 23º Grand Slam, a americana Serena Williams não tomou conhecimento da sueca Johanna Larsson, 47ª colocada, e se classificou para as oitavas de final do US Open na tarde deste sábado.

A tenista de 34 anos precisou de 59 minutos para bater a rival na quadra central Arthur Ashe e se tornar, ao lado de Roger Federer, a maior ganhadora de partidas de Grand Slam com 307 triunfos. Com 22 Majors ela só está atrás de Margaret Court que tem 24 conquistas. Federer possui 17 no masculino.



Foram 24 winners e 17 erros da americana que quebrou a rival quatro vezes e salvou a única oportunidade da nórdica.



Serena luta para manter o número 1 no torneio em disputa com Angelique Kerber e Agnieszka Radwanska. Ela defende semifinal e a rival terceira rodada e precisa do título para não depender da alemã e semi para não depender da polonesa. Sua próxima rival será a cazaque Yaroslava Shvedova, 52ª colocada, que passou pela chinesa Shuai Zhang. Serena venceu os quatro jogos entre elas, três em sets diretos.