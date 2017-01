Kim Kardashian retira nome de Kanye West das redes sociais, mas depois volta atrás

Em 04 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Após inúmeros rumores de que estaria se separando do marido, Kim Kardashian deu mais um passo que pode alimentar a imaginação dos fãs. A empresária retirou, na noite da última segunda-feira, o sobrenome do marido, Kanye West, de suas redes sociais. Pouco tempo depois, a estrela se arrependeu e voltou a utilizar o “West” como sobrenome. As informações são do “Huffington Post”.

