Documentos de José Souza apontam que ele nasceu em 1884

Por: G1

Em 10 de setembro, 2016 - 13h40 - Brasil

Com a saúde debilitada e sentindo muitas dores, o ex-seringueiro José Coelho de Souza, que teria 132 anos, segue morando na comunidade Estirão do Alcântara, a 30 minutos de barco de Sena Madureira (AC). Souza ficou conhecido por ter documentos que apontam que ele nasceu em 10 de março de 1884. A filha do idoso, Cirlene Souza, de 30 anos, conta que nesses cinco meses a maior dificuldade tem sido com a saúde do pai.

Ela revela que o idoso está mais doente e sente dores constantes pelo corpo. "Ele não tem noção da repercussão que deu a idade dele. Passados esses meses, ele está bem mais doente. Pediram a presença de vida dele no banco, mesmo a gente dizendo que ele não tinha condições, tivemos que levá-lo ao banco", conta.

Nos seus possíveis 132 anos, Souza não consegue passar muito tempo sentado e se alimenta mais de comida pastosa feita pela família. A filha conta que ele se queixa de muitas dores.

"A gente evita ficar mexendo e trocando ele de lugar porque ele grita de dor. Já pedimos para uma equipe da Saúde municipal que viesse acompanhá-lo, mas não adianta. Ninguém vem e a gente não pode levá-lo", reclama.

Sem acompanhamento médico, Cirlene conta que quando as dores aumentam, a esposa dele dá algum calmante para o aposentado. "Ela dá por conta própria mesmo porque não temos nenhuma indicação médica. Era bom se alguém pudesse acompanhá-lo", diz.

O G1 entrou em contato com a secretaria de Saúde, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

Após uma postagem do gerente da agência central do INSS em Rio Branco, Kennedy Afonso, em sua página pessoal no Facebook, a idade de José Souza causou espanto e desafiou estudiosos, podendo ser o homem mais velho do mundo. Na época, a filha confirmou a idade do pai e ainda disse que ele teria tido filho até os 101 anos.

Yasutaro Koide, de 112 anos, foi reconhecido no dia 21 de agosto de 2015 como o homem mais velho do mundo, segundo o Guinness World Records. Morador da cidade japonesa de Nagoya, Koide nasceu em 13 de março de 1902 e trabalhou como alfaiate. Ele se tornou o homem mais velho do mundo com a morte de Sakari Momoi, de Tóquio, aos 112, em julho.

Após seis dias após a publicação da matéria de Souza, Koide morreu em Nagoya. Segundo autoridades locais, ele morreu de insuficiência cardíaca em decorrência de uma pneumonia. Koide dizia que tinha como segredo da longevidade não fumar, não beber e não cometer qualquer excesso, além de "viver com alegria".

À BBC, no dia 15 de junho, o "Livro dos Recordes" disse que a história de José Coelho está sob investigação e que informaria se Souza pode reivindicar ou não o título de homem mais velho do mundo.