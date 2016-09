Lais Ribeiro mostrou sua boa forma em mais um ensaio fotográfico

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Lais Ribeiro, a brasileira que é modelo da Victoria’s Secret, mostrou que não tem problema com a nudez e tirou de letra o ensaio para a edição da “Lui Magazine”, revista francesa, deste mês. Em meio à paisagem dos Hamptons, nos Estados Unidos, com muita sensualidade, Lais teve todo o cuidado de ser sexy, mas sem passar do ponto.

Em uma das imagens, a piauiense, de 25 anos, aparece com um dos seios descobertos segurando um galho de árvore e com as pernas sujas de areia. Em outra, aparece com uma blusa de tela mais uma vez deixando os seios à mostra.

Além da barriga chapada e das pernas torneadas, Lais chamou a atenção para seus seios volumosos e até postou outra imagem valorizando-os ainda mais.

