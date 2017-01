Diversidade e música são os destaques da nova aventura do estúdio

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A renascença da Disney Animation começou com uma sereia. Em 1989, Ron Clements e John Musker levaram o estúdio, que passava por uma baixa criativa e financeira, para uma nova era de clássicos com a adaptação do conto de fadas de Hans Christian Andersen. Seguiram-se sucessos como “A Bela e a Fera” (1991), “Aladdin” (1992, também comandado pela dupla) e “O Rei Leão” (1994). O segredo de Walt Disney - histórias emocionais e intrigantes nascidas de mentes criativas - era revelado para uma nova geração.

“Moana: Um Mar de Aventuras”, novo trabalho de Clements e Musker, faz parte de outro renascimento, do estúdio e dos seus diretores. Quando John Lasseter assumiu o posto de chefe criativo, a Disney Animation passava por uma nova baixa.