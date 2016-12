Temperatura máxima foi de 38,3 graus, na estação Barra/Riocentro

Por: O Globo

Em 26 de dezembro, 2016 - 19h15 - Brasil

Rio - A segunda-feira foi de céu claro e muito calor no Rio. As condições de tempo na cidade são influenciadas por um sistema de alta pressão. Segundo a meteorologista do sistema Alerta Rio, da prefeitura, Juliana Hermsdorff, a maior sensação térmica foi de 44,9 graus, às 17h, na estação Barra/Riocentro. Já a temperatura máxima registrada foi de 38,9 graus, às 15h, em Irajá.

— Geralmente, a temperatura máxima acontece nos locais mais afastados do mar e do litoral, como na Zona Oeste. Mas, como a sensação térmica tem influência da umidade, também ocorre em locais oceânicos. Nesses lugares, a temperatura em conjunto com a umidade pode proporcionar uma sensação de calor bem maior do que a temperatura no local — disse a meteorologista.

A temperatura máxima prevista para a terça-feira é de até 40 graus.

De acordo com o Climatempo, a massa de ar quente vai manter a temperatura elevada no Rio nesta última semana do ano. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

CHAPÉUS E SOMBRINHAS PARA FUGIR DO SOL

Na Saara, sombrinhas, chapéus, bonés e viseiras protegiam do sol quem se arriscava a fazer compras um dia após o Natal.

Um vendedor de iogurte disse que aproveita o verão para vender o produto, mas, com o calor, tem que levar outros acessórios.

—Venho sempre com o boné e a toalhinha para enxugar o suor.

Na Praça Mauá, a brisa à beira-mar ameniza um pouco o calor. Com um lenço estendido na grama, as amigas Ellen Ferreira e Marília Albuquerque aproveitam a sombra de uma árvore para bater um papo durante a hora do almoço.

— A gente sempre vem descansar um pouco antes de voltar para o trabalho. Aqui é mais fresco, tem gente que até tira uma soneca — afirmou Ellen, que terminou sua marmita sentada embaixo da árvore.

— O dia está muito quente, mas as meninos parecem não perceber. Só querem saber de correr e brincar, enquanto isso a gente se protege na sombra — disse Lilian Aguiar, com um estoque de garrafas d'água à espera da sede das crianças.

O paulistano Rodolfo Forino veio de Bauru passar Natal e ano novo com a mãe, que mora no Rio. Mas para ele, com a esposa e uma filha de 1 ano e meio, é difícil sair entre 10h e 16h.

— Para sair esse horário, só com protetor 60, sombrinha e muita água. Na hora de dormir, sem ar-condicionado não dá.

Laura Ferreira veio com Rodolfo de Bauru e só vai à praia depois que o calor diminuir. Para ela, mesmo com a brisa, ainda continua muito quente.

— Onde eu moro, se faz um calorzinho mais forte, a gente já estranha. Aqui,o calor é mais forte ainda.