NOVO PROGRESSO - Flexa Ribeiro apresenta emenda que põe fim a conflitos agrários

Em 13 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Poder

THIAGO VILARINS

O senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) defendeu, no plenário do Senado Federal, emenda de sua autoria para por fim aos conflitos agrários no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. Na última semana, produtores rurais da região chegaram a interditar o trecho urbano da BR-163, em Novo Progresso. Os manifestantes são contrários à Medida Provisória 756/16, editada pelo presidente Michel Temer, que altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanxim e cria a Área de Proteção Ambiental (APA) do Jamanxim.