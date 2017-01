Partida será contra o Castanhal, às 20h desta quinta-feira (19), no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 18h41 - Parazão

Depois das goleadas nos amistosos contra Castanhal (3 a 0) e Independente (5 a 3), o Remo terá um time modificado para o último jogo preparatório para o campeonato paraense. O técnico Josué Teixeira divulgou os relacionados com o retorno do zagueiro Henrique e as ausências de nomes como Flamel, Jaquinha e Zé Antônio, então titulares.

O principal motivo para as ausências é a fadiga muscular. Os jogadores foram poupados deste amistoso para intensificar a prevenção de lesões. Além disso, o comandante remista 'enxugou' a quantidade de atletas na relação e garotos como Felipe e Gabriel Lima foram retirados da movimentação.

Por outro lado, a presença do zagueiro Henrique, contratado junto ao Parauapebas ainda em 2015, aquece a disputa pela titularidade no setor. Zé Antônio e Igor João formaram a dupla principal nos dois últimos jogos. Com a ausência de Zé, Tsunami - autor de gols nos dois jogos - deve assumir a quarta zaga. Henrique tentará recuperar o status de titular absoluto.

Desta forma, o Leão deve entrar em campo na 'revanche' contra o Japiim composto por: André Luís, Léo Rosa, Igor João, Tsunami e Caio; Elizeu, Marquinhos, Fininho e Edcléber; Edgar e Jayme. Veja abaixo a lista completa!

Goleiros: André e André Luiz

Laterias: Léo Rosa, David e Caio

Zagueiros: Henrique, Tsunami, Igor João

Volantes: Elizeu, Marquinhos, Jeferson e Lucas Vitor

Meias: Fininho, Rodrigo, Edicleber e Max

Atacantes: Silvio, Val Barreto, Jayme e Edgar