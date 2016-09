Mais de 26% dos que estudam na rede privada abandonam faculdades no Pará

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

As dificuldades para conseguir um contrato no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e as incertezas sobre o futuro do programa do governo federal têm preocupado muitos estudantes e, inclusive, contribuído para o aumento nos índices de evasão dos universitários da rede privada de ensino.