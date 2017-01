lenco se reapresenta à tarde em São Januário para iniciar preparação para temporada

Por: Lance!Net

Em 02 de janeiro, 2017 - 11h22 - Futebol

O Vasco começa hoje a preparação para a temporada em que volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, busca o tricampeonato carioca e o bi da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta à tarde em São Januário ainda sem todos os reforços que a diretoria vem tentando. As novidades ficam por conta do técnico Cristovão Borges e do meia Escudeiro, anunciado no Natal.



No primeiro dia da pré-temporada, os jogadores vão realizar exames no Cappres. A primeira parte do período de preparação será feita em São Januário. Logo depois, o Cruz-Maltino segue para os Estados Unidos, onde disputará a a Florida Cup como torneio preparatório a partir do dia 15 de janeiro - o elenco viaja no próxima dia 12.



O primeiro adversário do Vasco na Florida Cup será o Barcelona de Guaiaquil (EQU), rival na final da Libertadores de 1998. Se chegar à final, o Cruz-Maltino jogará ainda mais três partidas. O retorno do grupo para o Rio de Janeiro está marcado para 22 de janeiro.



A primeira competição oficial do Vasco em 2017 será o Campeonato Carioca, atual bicampeão, o time do técnico Cristovão Borges estreia já com clássico contra o Fluminense, marcado para o próximo dia 29. Ainda com algumas dúvidas e correndo atrás de contratações, o Vasco começa o novo ano.