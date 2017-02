Atacante destaque em 2014 foi recontratado em 2016, mas tem enfrentado sequência de lesões e falta de espaço no elenco bicolor

Em 14 de fevereiro, 2017 - 17h23 - Parazão

De xodó da torcida em 2014 e início de 2015, o atacante Bruno Veiga passou para 'esquecido' nas temporadas de 2016 e 2017. Prejudicado por uma sequência de lesões e pela falta de ritmo de jogo, o atleta pode ser emprestado pelo Papão para voltar a jogar. Veiga, que tem contrato com o PSC até o final de 2018, aceitou a ideia e o Cuiabá (MT) seria o provável destino do atacante.

A informação foi confirmada à reportagem do Portal ORM News pelo diretor de futebol do Papão, Vitor Sampaio. Ele explicou que, hoje, Veiga está pronto fisicamente, mas que a falta de ritmo de jogo e de perspectiva de utilização pelo técnico Marcelo Chamusca tornaram possível o empréstimo do camisa 11.

'Isso deve ser definido nesta semana. Nós temos o interesse e o atleta também. A questão é só ajustar a forma desse empréstimo. Ele precisa voltar a jogar. O Bruno está bem, só que são praticamente dois anos de inatividade, com pouquíssimos jogos. Isso faz muita diferença para um atleta. Ele voltando a ter ritmo de jogo, voltará a ser o jogador de antes', disse.

Ainda sem atuar em 2017, Bruno Veiga só disputou 16 dos 64 jogos do Paysandu em 2016, marcando três gols. Em 2015, foi ainda pior, pois era titular bicolor com 18 jogos e oito gols marcados pelo Bicola, quando foi negociado pelo grupo de investidores que detém seus direitos federativos. No Mogi Mirim, foram apenas três partidas em quase sete meses. No auge dele na Curuzu, em 2014, o camisa 11 fez seis gols em 14 confrontos pela Série C do campeonato brasileiro.