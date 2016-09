Outras opções azulinas para a zaga são Ítalo e Ciro Sena, que não têm agradado nas últimas oportunidades

Em 05 de setembro, 2016

As derrotas pelos placares de 2 a 0 para o Botafogo da Paraíba e para o ABC (RN) parecem não sair da memória do treinador Waldemar Lemos. Isto porque os dois jogos tiveram a presença de Ciro Sena e Ítalo como dupla de zaga. Diante da possibilidade de ter repeti-los, o comandante remista não descartou a possibilidade de lançar o recém-contratado Renato Justi, apesar da falta de entrosamento.

Renato Justi foi contratado pelo Remo na última sexta-feira (2), após longa negociação, que só foi concretizada por conta da eliminação do Anápolis (GO), clube que o defensor defendia na Série D do campeonato brasileiro. O atleta participou dos treinamentos no mesmo dia e vem trabalhando a parte física para ficar à disposição de Waldemar, que foi categórico: 'Eu confio nele!'

Diferente do que aconteceu com o meia Flamel, que esperou duas semanas para poder estrear com a camisa remista, Waldemar disparou: 'Renato Justi é um jogador contratado e, se tiver que entrar, ele vai ter que dar um jeito, porque eu acredito nele. Agora é o tal negócio: vamos ver o estado em que ele está, porque está começando a participar dos trabalhos agora'.

Vale destacar que a possibilidade de escalação de Justi como titular azulino é sustentada porque Henrique segue se recuperando de uma lesão grau 2 na coxa direita e Max está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os dois formavam a dupla de zaga titular do time. Ítalo tem sido a terceira opção. Ciro Sena, pela nítida falta de ritmo, tem sido o último nome da vez na zaga remista. Por outro lado, o garoto Tsunami tem sido utilizado como coringa, alternando presença na zaga, na lateral esquerda e como volante.