‘The people v. O.J. Simpson’ também se destacou com oito troféus

Por: O Globo

Em 19 de setembro, 2016 - 08h21 - Entretenimento

Em uma noite sem grandes surpresas, “Game of thrones” e “Veep” saíram como vencedores das duas principais categorias da 68ª edição do Emmy Awards: a de melhor série dramática e melhor série de comédia, respectivamente. Uma repetição do que já tinha acontecido no ano anterior. Somando os prêmios técnicos e os entregues na festa realizada na noite deste domingo, em Los Angeles, “GoT” acumulou um total de 12 troféus.

Outra produção multipremiada pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas foi “The people v. O.J. Simpson: American crime story”, que dominou as categorias direcionadas às minisséries ou telefilmes, com oito estatuetas. Escolhido como apresentador da noite, o comediante Jimmy Kimmel direcionou boa parte das piadas ao fato de que a série conta a história do ex-jogador de futebol americano e ator acusado do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e de seu amigo, Ronald Goldman, em 1994. “Alguém vai agradecer ao O.J.?”, questionou em um momento. “Será que ele está comemorando junto com a sua turma?”, brincou, em outro. Em 2008, Simpson foi condenado a 33 anos de prisão e encontra-se preso em Nevada.

Em sua primeira participação no Emmy, Rami Malek levou o prêmio de melhor ator em série dramática pela primeira temporada de “Mr. Robot”. “Vocês também estão participando disso?”, perguntou, fazendo uma referência à trama criada por Sam Esmail. Após quatro temporadas se desdobrando entre mais de oito personagens diferentes, Tatiana Maslany finalmente foi reconhecida pela Academia por seu trabalho em “Orphan black”, levando como melhor atriz em série dramática.

Entre as comédias, deu o que se esperava: Jeffrey Tambor, por “Transparent”, série em que interpreta uma mulher transgênero, venceu como melhor ator pelo segundo ano consecutivo, enquanto Julia Louis-Dreyfus foi premiada pela quinta vez por seu papel em “Veep”. Ao longo de sua carreira, a americana, que perdeu o pai na última sexta-feira, já ganhou 22 Emmys. “Fico muito feliz por ele ter gostado de ‘Veep’. A aprovação dele era tudo o que importava para mim”, disse a atriz, muito emocionada.

Em um dos discursos mais aplaudidos da noite, Jill Soloway, criadora de “Transparent”, bradou contra o patriarcado ao vencer o prêmio de melhor direção em série de comédia — ela era única mulher entre os indicados. Aplaudida também foi a atriz transgênero Laverne Cox, de “Orange is the new black”, ao reforçar o discurso de Jeffrey Tambor: “deem aos atores transgêneros uma chance”.

Engraçadinho, Jimmy Kimmel criou um momento de tensão ao anunciar no palco a presença de Bill Cosby, vencedor de cinco Emmys. Naturalmente, era uma pegadinha. Cosby enfrenta um julgamento por assédio sexual. Nos últimos anos, mais de cinquenta mulheres acusaram o comediante do crime.

Veja a lista com os principais vencedores do Emmy 2016:

Melhor série dramática: "Game of thrones"

Melhor série de comédia: "Veep"

Melhor atriz em série dramática: Tatiana Maslany, por "Orphan black"

Melhor ator em série dramatica: Rami Malek, por "Mr. Robot"

Melhor atriz coadjuvante em série dramática: Maggie Smith, por "Downton Abbey"

Melhor ator coadjuvante em série dramática: Ben Mendelsohn, por "Bloodline"

Melhor atriz em série de comédia: Julia Louis-Dreyfus, por "Veep"

Melhor ator em série de comédia: Jeffrey Tambor, por "Transparent"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Kate McKinnon, por "Saturday Night Live"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Louie Anderson, por "Baskets"

Melhor minissérie: "The people v. O.J. Simpson: American crime story"

Melhor telefilme: "Sherlock"

Melhor atriz em minissérie ou telefilme: Sarah Paulson, por "The people v. O.J. Simpson: American crime story"

Melhor ator em minissérie ou telefilme: Courtney B. Vance, por "The people v. O.J. Simpson: American crime story"

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme: Regina King, por "American crime"

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme: Sterling K. Brown, por "The people v. O.J. Simpson: American crime story"

Melhor reality show: "The voice"

Melhor programa de variedades: "Last week tonight with John Oliver"