Negociação começou há cerca de uma semana. Jogador veio através de parceria com o Náutico (PE)

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 14h55 - Parazão

A contatação do lateral direito Hayner (foto), de 21 anos, junto ao Náutico (PE) não é um reflexo da derrota para o Remo no clássico do último domingo (12). Isto foi o que garantiu a diretoria de futebol do Bicola, que explicou as circunstâncias da negociação iniciada há mais de uma semana.

Hayner é um jogador formado nas categorias de base do Bahia que foi contratado pelo Náutico em 2016, chegou a ser titular, mas acabou perdendo espaço no time hoje comandado pelo ex-técnico do Paysandu, Dado Cavalcanti. 'Era interesse do Náutico emprestar o jogador e nós já vínhamos procurando um atleta com as mesmas características', falou o diretor de futebol, Vitor Sampaio.

A percepção da carência na lateral direita bicolor já tinha acontecido há quase um mês. 'O treinador Marcelo Chamusca já vinha nos falando que estava sentindo essa dificuldade na posição até mesmo para treinamentos, mas nós comunicamos que só poderíamos fazer uma contratação nestes moldes de parceria. A oportunidade apareceu com o Hayner e concretizamos a contratação', contou.

Neste formato de negociação, o Paysandu paga em torno de 20% a 30% do salário do atleta, enquanto que o restante continuará sendo pago pelo Náutico, clube que detém os direitos federativos do jogador.

Nos bastidores, é comentado que o clube está em busca de mais um zagueiro, mas ao ser indagado se existe mais alguma carência que necessite de contratação no elenco, Sampaio foi categórico: 'Não! O treinador não nos passou outros pedidos'.