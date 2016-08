Douglas Coutinho só realizou um jogo sob o comando de Mano Menezes no Cruzeiro

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 17h41 - Série A

A situação de Douglas Coutinho no Cruzeiro não mudou muito desde que Mano Menezes assumiu o comando da equipe. Assim como aconteceu na era Paulo Bento, o jogador continua sem espaço e poderá deixar o clube em breve. Emprestado até o final do ano, o atacante tem propostas de outras equipes e tem chances reais de encurtar sua estadia no clube já nas próximas semanas.

Como já alcançou o limite de sete jogos neste Brasileirão, o jogador não pode se transferir para outra equipe da primeira divisão. Uma provável saída seria para o Náutico, clube que disputa a Série B e que é comandado por Alexandre Gallo, treinador de Coutinho nas divisões de base do Brasil. A mudança para Recife agradou o jovem de 22 anos. Outra possibilidade de transferência seria uma saída para o exterior, que também está sendo analisada.

Para que Douglas Coutinho deixa o Cruzeiro, será necessária a autorização do Atlético-PR e da Doyen Sports, que possuem 20% e 65% dos direitos econômicos do jogador. Os 15% restantes pertencem à Agility Sports.