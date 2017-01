Prefeitura cancela apresentação oficial na aldeia amazônica

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O desfile oficial de Carnaval na Aldeia Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda, Pedreira, não será realizado este ano. A prefeitura de Belém, que patrocinava a apresentação competitiva de blocos e agremiações, citou o custo alto do evento e a crise para justificar o fim do tradicional desfile. A folia, este ano, estará restrita aos bairros e distritos da capital paraense, por meio de arrastaões carnavalescos organizados pelas escolas de samba e blocos com apoio da Prefeitura de Belém.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.