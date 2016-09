Atletas e comissão técnica deveriam retornar ao Baenão nesta quarta-feira (21)

Por: Redação ORM News

20 de setembro, 2016 - Série C

Diante de muita polêmica e nenhuma certeza, a diretoria do Clube do Remo cancelou a reapresentação dos atletas e comissão técnica que estava marcada para esta quarta-feira (20). No encontro, eles iriam retomar as atividades físicas e iniciar tratativas acerca de desligamentos e - se fosse o caso - de renovações.

Além do cancelamento da reapresentação e dos treinamentos, a assessoria de comunicação do clube informou que foi instaurada uma proibição aos atletas e comissão técnica em relação à concessão de entrevistas à imprensa paraense.

Enquanto isso, o presidente azulino, André Cavalcante, segue observando e acompanhando de perto a tentativa do América de Natal em comprovar irregularidade no contrato do volante Sapé, do Botafogo da Paraíba. Caso consiga, o clube paraibano seria rebaixado, salvando o Mecão da queda à Série D de 2017 e abrindo uma vaga da segunda fase da competição, cuja seria herdada pelo Remo.

O caso segue em fase de estudos dos departamentos jurídicos dos clubes na Diretoria de Registros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Para avançar, o América teria que apresentar uma 'notícia de Infração' à Procuradoria Geral do STJD (Superio Tribunal de Justiça Desportiva), que, caso concorde, formalização julgamento em uma das cinco Comissões Disciplinares do tribunal.