Núbia Óliiver dá show de boa forma e surpreende com silhueta irretocável em ensaio sensual aos 43 anos

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

A atriz Núbia Óliiver, aos 43 anos, continua dando um show de boa forma e surpreendendo nos ensaios sensuais ao exibir um corpo sequinho e com tudo em cima. O segredo da boa forma, ela faz questão de contar: “Faço musculação, corrida e bike desde os meus 28. Meu corpo reflete os resultados dessa rotina saudável agora. Até ganhei peso quando parei de fumar há quatro anos, mas não entro na neurose. Sei respeitar o tempo e me respeitar também. Amor próprio anda lado a lado com saber até onde levar o nosso limite de forma saudável, e isso se chama maturidade. Na vida temos sempre uma conta para pagar. Sabe viver bem quem consegue pagar menos na hora de levantar da mesa”, ensina.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.