Sem acertadores, Mega-Sena acumula em R$ 4,5 milhões Dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 19 - 23 - 47 - 58. Quina teve 46 apostas ganhadoras, que vão

Por: G1

Em 04 de janeiro, 2017 - 21h37 - Brasil

O sorteio do concurso 1.891 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (4), pode pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorreu em São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas: 01 - 03 - 19 - 23 - 47 - 58.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nenhuma aposta acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio acumulou. A estimativa de prêmio para o concurso do próximo sábado (7) é de R$ 4,5 milhões.

Outras 46 apostas acertaram cinco dezenas (a quina) e vão receber, cada uma R$ 26.153,43. O prêmio para cada uma das 3.488 apostas que acertaram a quadra é de R$ 492,73.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.