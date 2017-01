Cantores foram fotografados na madrugada desta quarta-feira, 11, após jantar tête-à-tête em Santa Mônica, na Califórnia

Por: EGO

Em 11 de janeiro, 2017 - 19h39 - Celebridades

Tem casal novo circulando por aí! A cantora teen Selena Gomez e o sexy cantor The Weeknd foram fotografados no maior clima de paixão na madrugada desta quarta-feira, 10, após jantar romântico no badalado restaurante Giorgio Baldi, em Santa Mônica, na Califórnia, nos EUA.

Com sorriso largo no rosto, a ex-namorada de Justin Bieber e Orlando Bloom não economizou nos carinhos em seu novo par, que já namorou a modelo Bella Hadid. Além de circularem de mãos dadas e braços enrolados, teve beijo na boca e no cangote, com direito a muita conversa ao pé do ouvido.

Para mostrar que é um homem de fino trato e que valoriza a mulher, The Weeknd fez questão de abrir a porta do carro para Selena, dar um beijo na mão e fechou a porta para ela. Na sequência, entrou correndo no veículo e foi embora com os vidros fechados. Vale lembrar que o casal já dividiu palco durante show do Victoria's Secret Fashion Show em Nova York, em 2015.