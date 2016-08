Marquinhos, de 34 anos, entra no lugar de Bill, cortado por lesão

Por: Lance!Net

Em 27 de agosto, 2016 - 11h41 - Paralimpíadas

A 11 dias do início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a Seleção Brasileira de futebol de 5 (para deficientes visuais) foi obrigada a fazer uma mudança de última hora. O ala Bill foi cortado após sofrer uma lesão na coxa direita durante o treino da última quinta-feira. Para o lugar dele foi convocado o veterano Marquinhos, de 34 anos.



Será a quarta edição dos Jogos Paralímpicos de Marquinhos, considerado um dos principais jogadores do esporte no Brasil. O atleta começou a treinar com a Seleção Brasileira na última sexta-feira, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O grupo continuará no local até o dia 4 de setembro, indo em seguida para o Rio de Janeiro.



As disputas do futebol de 5 serão a partir do dia 9. O Brasil, que busca o tetracampeonato paralímpico, terá como adversários na primeira fase Marrocos, Turquia e Irã.