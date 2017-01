Skatista Pedro Barros também é indicado ao prêmio Laureus

O Globo

11 de janeiro, 2017

A seleção brasileira campeã olímpica no Rio de Janeiro está entre os times que vão concorrer ao prêmio Laureus, o Oscar do esporte. A equipe comandada por Neymar que conquistou o inédito ouro no Maracanã foi indicado na categoria de equipe do ano. Além da seleção então dirigida por Rogério Micale, o Brasil terá outro concorrente na entrega do prêmio. Será o skatista Pedro Barros, que conquistou a sua sexta medalha de ouro nos X-Games, em Austin, nos Estados Unidos. Neste ano, o Laureus será entregue no dia 14 de fevereiro, em Mônaco.

Apesar do feito inédito, a seleção terá fortes concorrentes na briga pelo prêmio de equipe do ano. Também foram indicados o Cleveland Cavaliers, que conquistou seu primeiro título de campeão da NBA, o Chicago Cubs, equipe de beisebol que conquistou a MLB depois de 108 anos, a Mercedes, que dominou a temporada de Fórmula-1, a seleção portuguesa campeã da Eurocopa e o Real Madrid campeão europeu.

Na categoria de esportes radicais, disputam com Pedro Barros a britânica Rachel Atherton, do mountain bike, o surfista havaiano John Johh Florence, que conquistou seu primeiro título mundial neste ano, a snowboarder americana Chloe Kim, a esquiadora Kelly Slidaru, e a surfista australiana Tyler Wright.

Entre as principais categorias, o atacante Cristiano Ronaldo foi indicado ao prêmio de atleta do ano. O melhor jogador do mundo e dono da Bola de Ouro vai concorrer com o jamaicano Usain Bolt, dono de três ouros olímpicos no Rio-2016, o jogador do Golden State Warriors Stephen Curry, o corredor britânico Moh Farah, vencedor de duas medalhas de ouro no Rio, LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e o tenista Andy Murray, número 1 do mundo.

Entre as mulheres, as indicadas são a ginasta americana Simone Biles, dona de quatro medalhas de ouro no Rio, a corredora americana Allyson Felix, a tenista alemã Angelique Kerber, a nadadora americana Katie Ledecky, que brilhou no Rio com quatro medalhas de ouro, a jamaicana Elaine Thompson, primeira atleta a vencer os 100m e os 200m rasos desde a Olimpíada de Seul-1988, e a ciclista britânica Laura Trott, que venceu dois ouros no Rio.

Na categoria de retorno do ano, um atleta desponta como grande favorito ao prêmio. Trata-se do americano Michael Phelps, que voltou a competir e levou cinco medalhas de ouro no Rio. Concorrem com ele a espanhola Ruth Beitia, do atletismo, o tenista argentino Juan Martin Del Potro, grande herói da conquista do país na Copa Davis, o triatleta das Ilhas Maurício, Fabienne St. Louis, o cavaleiro britânico campeão olímpico Nick Skelton e o esquiador norueguês Aksel Lund Svindal.

Entre os que concorrem ao prêmio de revelação do ano está o time do Leicester City, campeão inglês pela primeira vez em sua história. A seleção da Islândia, que brilhou na Eurocopa também está na disputa deste prêmio. Os outros indicados são a equipe masculina de rúgbi de 7 de Fiji, que conquistou o primeiro ouro olímpico da história do país, o alemão Nico Rosberg, campeão mundial de F-1, a etíope Almaz Ayana, campeã olímpica dos 10.000m, e o sul-africano Wade van Niekerk, que quebrou o recorde dos 400m.