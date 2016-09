Longa “Pequeno Segredo” vai representar o Brasil no Oscar 2017

Em 21 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O filme “Pequeno Segredo”, que tem data marcada para estrear no próximo dia 10 de novembro em todo o País, vai representar o Brasil no Oscar 2017 em cerimônia marcada para 26 de fevereiro, no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia.

Dirigido por David Schurmann, o longa-metragem de ficção é baseado na história real de Kat Schurmann, que também inspirou o best-seller homônimo de Heloísa Schurmann. O filme revela a força do amor no destino de duas famílias.

