Ofertas são para cursos técnicos profissionalizantes em várias modalidades em Belém e interior

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Estão abertas desde ontem as inscrições ao processo seletivo para cursos técnicos ofertados na rede pública estadual de ensino. As vagas são para sete unidades de ensino em Belém e mais 11 em outros municípios do Estado. Os interessados podem se inscrever por meio do Portal da Secretaria de Estado de Educação - Seduc e no hotsite da Eetpa até o dia 29 deste mês de janeiro.

