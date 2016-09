Programação variada chega ao nono ano e segue até o dia 11 de setembro

Santarém recebe, a partir de hoje, o IX Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, que segue até o dia 11 de setembro, com previsão de cerca de 120 mil visitantes e um total de 100 mil títulos comercializados. Em sua nona edição, a abertura oficial do Salão está marcada as 19h, com a apresentação da Banda Filarmônica de Santarém, no Parque da Cidade Espaço Pérola Tapajós.