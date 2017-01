Pedro Florêncio estava à frente da Administração Penitenciária

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

O secretário de Administração Penitenciaria do Estado, Pedro Florêncio Filho, pediu exoneração do cargo na manhã de ontem, informou o governo do Amazonas. Quem assume a pasta é o tenente-coronel Cleitman Rabelo Coelho, comandante do Policiamento Especializado (CPE).