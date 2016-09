Mesmo sem ter sido relacionado para nenhum jogo e praticamente descartado por Mourinho, alemão permanece no clube inglês para a disputa da Premier

02 de setembro, 2016

José Mourinho anunciou a lista dos jogadores que farão parte do elenco do Manchester United para a disputa do Campeonato Inglês. Dentre os escolhidos, dois nomes aparecem como surpresas: Schweinsteiger e Sadiq El-Fitouri.

Colocado de lado por Mourinho no início da temporada, o alemão chegou treinar com o time reserva. Mesmo com rumores de sua saída, o volante disse não ter problemas com o treinador dos Diabos Vermelhos e declarou que sua vontade é de permanecer na equipe inglesa:

'Meu sonho é jogar pelo Manchester United e ajudar o clube a alcançar os objetivos que tem. Houve algumas conversas, falei com o Mourinho, ele explicou sua situação. Sei sobre os interesses do Manchester United, mas também sei o que quero', disse.

No entanto, antes do jogo de sua despedida da seleção alemã, na última quarta-feira, o camisa 31 não descartou uma possível transferência ao futebol norte-americano. Isso porque José Mourinho já disse que não pretende contar com jogador:

'Nós temos Paul Pogba, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini e Michael Carrick. São cinco jogadores e duas posições. É difícil que ele (Schweinsteiger) tenha uma oportunidade', declarou o técnico, que não relacionou o volante para nenhum dos três primeiros jogos da Premier League.



Além de Schweinsteiger, Mourinho surpreendeu ao inserir o jovem Sadiq El-Fitouri no elenco dos Diabos Vermelhos. O libanês surgiu nas categorias de base do Salford City e foi indicado por Phill Neville e Paul Scholes, lendas do clube e integrantes da famosa Classe de 92.



Veja o elenco do Manchester United para a temporada 2016/17 do Campeonato Inglês:



Gol: David De Gea, Sergio Romero e Sam Johsntone.



Defesa: Eric Bailly, Daley Blind, Matteo Darmian, Sadiq El-Fitouri, Phil Jones, Marcos Rojo, Antonio Valencia, Timothy Fosu-Mensah, Luke Shaw e Chris Smalling.



Meio-campo: Marouane Fellaini, Ander Herrera, Paul Pogba, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young, Michael Carrick;



Ataque: Henrikh Mkhitaryan, Memphis Depay, Jesse Lingard, Wayne Rooney, Juan Mata, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial e Marcus Rashford.