Meia do Flu conta que observou goleiro adversário antes do chute longo

Por: Lance!Net

Em 16 de fevereiro, 2017 - 00h00 - Copa do Brasil

Eram 18 minutos do segundo tempo. O Fluminense já goleava, mas Scarpa quis algo mais. Não se contentou com o simples. Foi oportunista, inteligente e preciso. Um golaço de cobertura, antes do meio-campo, que marcou a vitória do Fluminense.

'Gol importante demais. Estava vendo o goleiro ha um tempo, peguei umas três bolas e fiquei olhando. Nessa não teve como, tive que aproveitar a oportunidade', analisou o meia tricolor, à Fox Sports.

Scarpa fez a torcida do time da casa se render, aplaudir a jogada e ovacionar o camisa 10 tricolor, substituído por Pierre aos 30 minutos do segundo tempo. Outro destaque da partida, o lateral Lucas também valorizou o desempenho em solo potiguar. 'Foi bom, acho que a equipe encontrou espaço, consegui entrar, fui feliz na conclusão e nos passes', disse o jogador, que abriu o placar.

Já Henrique Dourado, que marcou duas vezes, valorizou o espírito de grupo do Flu, com intensidade.

'Ressalto a força do grupo hoje. Não só eu, outros atletas também marcaram. Nossa equipe tem encontrado o caminho das vitórias', analisou o atacante, seguido por Wellington: 'Mais uma vez dizer que estou feliz pela partida, mais uma vitória. Sábado já tem outro jogo.'