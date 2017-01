Tião Miranda renuncia às vésperas da posse; Toni Cunha assumirá a prefeitura

Em 01 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O prefeito eleito de Marabá, Tião Miranda (PTB), renunciou ao cargo na última sexta-feira, dia 30. Uma carta protocolada na Câmara Municipal de Marabá explica as motivações da desistência. De acordo com o documento recebido pelo atual presidente da Câmara, Miguel Gomes Filho (PP), e pelos vereadores Pedro Correa Lima (PTB) e Beto Miranda (PSDB), irmão do Tião Miranda, o prefeito desistiu de assumir o cargo por motivos de saúde.

