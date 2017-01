Filha da apresentadora Xuxa aparece linda e sensual em foto compartilhada em rede social

Em 08 de janeiro, 2017 - 15h37 - Celebridades

Sasha e Bruna Marquezine mataram as saudades e aproveitaram para curtir o primeiro fim de semana de 2017 e os dias quentes do verão brasileiro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro: "Boas vibes", escreveu a filha da apresentadora Xuxa na legenda da foto, que levou seguidores à loucura ao aparecer linda e em pose sensual.

Morando em Nova York, onde faculdade de Moda, Sasha contou ao EGO que tem se virado bem sozinha em outro país."Na verdade, não estou morando sozinha. Uma amiga minha, que cresceu comigo e é família, está comigo lá. Tem sido muito bom porque eu sou muito bagunceira e deixo tudo espalhado, mas tenho me policiado", disse ela.