Inspire-se na produção da estudante de moda

Sasha Meneghel está curtindo as férias de fim de ano em Trancoso, Bahia, hotspot de celebridades onde, além de programas diurnos, acontecem várias festas à noite, como a We Love Trancoso, que rolou na última madrugada. A estudante de moda, que mora em Nova York, usou uma camisa branca de manga comprida com decote V, acompanhada por uma saia marrom curta de camurça. Gostou?

Nessa quarta-feira, 28, fez um passeio de quadriciclo que passou pela fazenda dos Búfalos e foi até a Praia do Espelho, pontos turísticos da cidade. Lembrando que é a primeira vez que ela passa o Réveillon longe da família.